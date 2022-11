Fenomenale Puck Pieterse slaat van bij de start een kloof en plukt de zege weg in Druivencross in Overijse

Puck Pieterse heeft de Wereldbekermanche in Overijse op haar naam geschreven. De 20-jarige Nederlandse van Pauwels-Sauzen Bingoal reed na een paar minuten weg van haar concurrentes en werd niet meer bijgehaald. Leidster in de Wereldbeker Fem van Empel kwam na een kleine minuut

Was de winst van Shirin van Anrooij vorige week in de Beekse Bergen een toevalstreffer of niet? WB-leidster Fem van Empel zag toen een vijf op vijf in het klassement in rook opgaan, dus ze was meer dan ooit gebrand op revanche. De winnares van vorig jaar, de Hongaarse Kata Blanka Vas, moesten de Nederlandse dames in elk geval niet vrezen, want zij was er niet bij.

De start verliep anders dan vorige jaren. De Tenotsberg, die normaliter helemaal in het begin ligt, behoorde namelijk niet meer tot het parcours. Na de rode loper, waar de Italiaanse Bramati meteen tegen de grond smakte omdat haar ketting afbrak, glipte Puck Pieterse weg. De Nederlandse vond in Overijse duidelijk een omloop op haar maat door de vele technische passages en dat moest ploeggenote Van Empel bekopen. Nadat Van Anrooij, Betsema en Van Alphen onderuit schoven in de modder, gold dat ook voor Van Empel. Daardoor werd de achterstand op Pieterse alleen maar groter.

Strijd voor plek 3

Omdat Van Empel op haar beurt ook voldoende afstand had op de rijdsters achter haar, lagen de eerste twee plekken zo goed als zeker vast. Voor de derde podiumplek was het nog even spannend tussen Van Anrooij en Alvarado, die zaterdag nog de beste was in Merksplas. Maar de strijd was snel gestreden. Alvarado kwam ten val en Van Anrooij profiteerde. Haar derde plek was binnen.

Vooraan veranderde er niets meer, waardoor Pieterse haar allereerste Wereldbekerzege op zak heeft. Van Empel blijft ondanks haar tweede stek wel aan de leiding in het klassement. Zij kwam pas op 1’03” over de streep in Overijse. De dominantie van Pieterse was duidelijk.