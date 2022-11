Michael Van Gerwen uitgeschakeld in kwartfinale Grand Slam of Darts, tegenstander pakt uit met “paar hele vieze finishes”

De Nederlander Michael Van Gerwen (PDC 3) heeft geen plek weten te bemachtigen in de finale van het Grand Slam of Darts. In de halve eindstrijd moest hij zaterdagavond na 16-10 in legs het onderspit delven tegen de Brit Luke Humphries (PDC 8).

Wat Van Barneveld kan tegen Gerwyn Price, moet Van Gerwen zeker kunnen tegen Luke Humphries moeten de Nederlandse fans gedacht hebben. Maar dat draaide zaterdagavond anders uit. De eerste drie sessies gingen telkens met 3-2 naar de Engelsman, die zo verder uitliep tot een 9-6 voorsprong.

Van Gerwen wierp met een gemiddelde van meer dan 97 niet eens slecht, maar hij kwam gewoon niet voorbij Humphries, die zijn voorgift van drie legs in de slotfase zelfs nog uitbouwde. “Je probeert in je ritme te komen, maar het was het niet vandaag”, zei Van Gerwen na afloop bij ViaPlay. “Ik heb mijn stinkende best gedaan, en dan is het gewoon zuur dat het niet lukt. Humphries gooide een paar hele vieze finishes uit. Een zeer frustrerende avond voor mij, maar hoed af voor hem die scoorde wanneer het ertoe deed.”

In de halve finale neemt Humphries het op tegen Nathan Aspinall. Raymond Van Barneveld kijkt Michael Smith in de ogen.