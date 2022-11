“Schiet zelf eens. Zie je hoe moeilijk dit is? En dan uren aan een stuk”: Onze Man in Belek, het leven zoals het is op olympisch trainingskamp

Belek, een Turks vakantieoord aan de Middellandse Zee. Bakken en braden is het normaal in de zomer, maar ook dit najaar is het zweten. Niet meer door zonnekloppers of golfliefhebbers, wel door Team Belgium, dezer dagen op olympische stage. Van schieten in een worstelzaal tot boogschieten in een sporthal: Onze Man liet zich even onderdompelen.