Egbert Lachaert: “De Bleeker krijgt prominente plaats in 2024”

Eva De Bleeker nam vrijdag ontslag, nadat haar positie onhoudbaar was geworden omwille van enkele fouten in de begroting. Haar opvolger, Alexia Bertrand, werd onmiddellijk aangeduid en ingezworen.

“Eva is een vriendin van mij en blijft een vriendin”, zei Lachaert zondag. “Ik heb haar een aantal zaken beloofd. Zij blijft voor mij een talent dat we moeten koesteren in Vlaams-Brabant, een provincie waar we sterk staan, en ze heeft al mijn steun om in 2024 een prominente plaats te krijgen.”

Het ontslag was evenwel onvermijdelijk, gaf de voorzitter aan. “Hadden we de komende weken verder gegaan, zou de schade voor Eva De Bleeker als politica alleen maar erger worden”, zei hij. “We moesten stoppen en zorgen dat de schade aan Eva en Alexander (De Croo) niet verder toeneemt.”

De nieuwe staatssecretaris, Alexia Bertrand, behoudt haar partijkaart van MR, maar haar loyaliteit ligt voortaan bij de Vlaamse liberalen, maakte Lachaert duidelijk. “Alexia Bertrand is lid van Open VLD en haar loyaliteit, in dit mandaat als staatssecretaris en als partijpersoon, ligt bij de premier en bij de partij.”