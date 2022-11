Nederlands bondscoach Louis van Gaal heeft gekozen: Noppert debuteert in doel tijdens WK

Het doel van Oranje tegen Senegal wordt zo goed als zeker verdedigd door Andries Noppert (28). De doelman van SC Heerenveen maakte de afgelopen dagen tijdens de trainingen in Doha de meeste indruk op bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek en wordt – afgaande op het laatste partijspel – in het eerste groepsduel op het WK in Qatar voor de leeuwen gegooid.