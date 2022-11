Schaatsers Mathias Vosté en Isabelle van Elst blijven op Wereldbeker in B-groep

Mathias Vosté en Isabelle van Elst blijven voorlopig schaatsers in de B-categorie. Tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen slaagden ze er zondag niet in door te dringen tot de A-klasse.

Vosté werd op de 1.500 meter zevende in 1:47.23. Van Elst, die dit weekeinde voor het eerst in de Belgische kleuren schaatst, werd op de 500 meter tiende in 39.32. Een derde plaats was vereist om de volgende wereldbekerwedstijd in de A-groep te rijden.

Vosté, die vrijdag op de 1.000 meter net naast het podium viel, had een redelijke race. Hij revancheerde zich min of meer voor de totaal mislukte 1.500 meter van een week tevoren. De materiaalproblemen die hij in Stavanger had, zijn opgelost. Het helpt dat zijn coach bij de nieuwe ploeg Novus, de Australiër Daniel Greig, alles van het slijpen van rondingen weet. Vosté zegt nog wel snelheid te missen. “Zeker de eerste volle ronde moet in 25.5 kunnen.” Zondag was dat 29.9.

Van Elst had na een luchtweginfectie nog maar een paar keer het ijs gestaan. De kersverse Belgische - haar moeder komt uit Roeselaere - was wel naar Stavanger gereisd, maar daar was de airco funest voor de luchtwegen gebleken. Ze trekt voor trainingskampen veel op met de Noorse schaatsers en wil zich dit seizoen vooral richten op de 1.000 en 1.500 meter. Op die laatste afstand was haar “roomie” Ragne Wiklund in 2021 wereldkampioene.