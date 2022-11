Sarah Ferguson vroeg ‘Den John’ strategisch plan om situatie van prins Andrew te redden: “Ik geloof de prins”

“Sarah vroeg me om Andrew en de meisjes te komen helpen. Ik ben bevriend gebleven met Sarah, maar toen alles slecht ging, vroeg ze mijn hulp en ik wilde graag helpen”, zegt Bryan in het interview. De Amerikaanse zakenman, in Vlaanderen vooral bekend als ‘Den John’, werd aan ‘Fergie’ gelinkt nadat beruchte foto’s van de twee in de Britse tabloids verschenen. Daarop was Bryan te zien terwijl hij onder meer aan haar tenen zuigt en haar kust. De relatie tussen de prins en Ferguson was vijf maanden eerder op de klippen gelopen.

In het interview legt Bryan uit hoe hij in november 2019 door Ferguson gevraagd werd te helpen met de situatie van haar ex-man prins Andrew. De prins stond toen in het middelpunt van de aandacht door zijn banden met de zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew had net een interview gegeven met de BBC en moest zijn koninklijke functies naast zich neerleggen. “Andrew’s televisie-interview was een ramp, dus ze hadden een eerlijk strategisch plan nodig waarin iedereen zich kon vinden”, zei hij. “Ze nam contact met me op, want dat is wat ik doe.”

(Lees verder onder de foto)

In 1992 verschenen foto’s van Sarah Ferguson en John Bryan in de Britse tabloids. — © ISOPIX

‘Den John’ werd via een geheime ingang tot bij Ferguson gebracht. “Ik liep het huis binnen en daar was Sarah. We omhelsden elkaar. Het was heerlijk om haar weer te zien, maar ze was ondraaglijk gespannen. We gingen naar buiten en maakten een kleine wandeling en we lachten. Ik probeerde haar op te vrolijken, ik deed een beetje gek, probeerde de sfeer wat te verlichten.”

Bryan stemde in om een strategie uit te denken, die de naam ‘House of Kroy’ kreeg. In dat plan stond onder meer dat Andrew zich meelevend moest opstellen tegenover de slachtoffers van Epstein en dat hij moest aantonen dat hij begreep wat de impact en grootte van de misdrijven van de zedendelinquent waren. Tijdens een tweede ontmoeting was ook de prins zelf erbij.

(Lees verder onder de foto)

Sarah Ferguson en prins Andrew. — © EPA

Volgens Bryan was de prins overstuur. “Hij riep: Het kan me allemaal niet meer schelen, ik word oneerlijk behandeld”. Maar hij denkt wel dat Andrew onschuldig is. “Ik geloof echt dat als er iets verkeerds aan de hand was, ik het zou hebben geweten, Sarah zou het hebben geweten. Ik blijf en zal altijd een buitenstaander blijven, dus laat ik de eerste buitenstaander zijn die zegt dat ik prins Andrew geloof - en dat zeg ik niet lichtvaardig.” Maar hij zegt wel medelijden te hebben met de slachtoffers, verwijzend naar Virginia Giuffre die een rechtszaak aanspande tegen de prins. De twee kwamen uiteindelijk tot een schikking.

LEES OOK. Prins Andrew (61) treft schikking met Virginia Giuffre (38) die hem beschuldigt van seksueel misbruik: “Geld gaat naar liefdadigheidsorganisatie”

De prins volgde het plan van Bryan evenwel niet. “Hij werd teruggeleid in het systeem dat hem en zoveel anderen vaak in de steek heeft gelaten“, aldus Bryan.