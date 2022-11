Klimatoloog over COP27: “Als we onze enige woonst bewoonbaar willen houden, moeten we meer doen”

Voor klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele is de oprichting van een schadefonds voor de bijzonder kwetsbare landen een “zeer positieve uitkomst” van de COP27-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh . De wetenschapper van de UCLouvain blikt meteen vooruit naar de VN-klimaattop van volgend jaar, waar volgens hem werk aan de winkel zal zijn. Van Ypersele is alvast kandidaat voor het voorzitterschap van de expertengroep Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2023.