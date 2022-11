Anderlecht-linksachter Moussa N’Diaye mag in extremis met Senegal naar het WK

Senegal heeft zondag in laatste instantie Moussa N’Diaye opgeroepen voor het WK. De linksachter van Anderlecht vervangt in de selectie van bondscoach Aliou Cissé Ismail Jakobs (Monaco), wiens naturalisatiepapieren niet tijdig in orde raakten. Bevestiging van de Senegalese bond kwam er nog niet, maar Anderlecht meldde de selectie van N’Diaye wel op sociale media.