Vliegtuig botst tegen brandweerwagen op landingsbaan: twee inzittenden komen om

Twee brandweermannen zijn vrijdag om het leven gekomen toen hun truck werd geraakt door een opstijgend toestel van luchtvaartmaatschappij Latam, een derde brandweerman raakte zwaargewond. Twintig gewonde passagiers werden naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen zouden er ernstig aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat de brandweerwagen op het tarmac deed, maar dat wordt onderzocht. “Het vliegtuig had toestemming gekregen om te vertrekken”, aldus Latam-CEO Manuel Van Oordt. “We weten niet wat de brandweer daar deed, we hadden hen niet opgeroepen.”