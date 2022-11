Schietpartij in nachtclub in Colorado: “Vijf doden en 18 gewonden”

In een nachtclub in Colorado Springs zou in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij hebben plaatsgevonden. Volgens de lokale politie zijn er meerdere slachtoffers.

Het is momenteel nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in Colorado Springs. Laat zaterdagavond snelden politiediensten naar de nachtclub Club Q omdat er sprake was van een schietpartij. Volgens de politie zijn er meerder slachtoffers, maar het is niet duidelijk in welke toestand zij verkeren. Volgens media zou er sprake zijn van vijf doden en 18 gewonden.

(sgg)