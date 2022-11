Organisatie wil bij openingsceremonie WK “Qatarese traditie mengen met universele cultuur”

Het WK voetbal wordt zondag, om 17 uur Belgische tijd, op gang getrapt met de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador. Voordien is er een openingsceremonie “die doet denken aan die van de Olympische Spelen”. Dat kondigden de organisatoren vooraf aan. De wedstrijd tussen Qatar en Ecuador wordt gespeeld in het Al Bayt Stadium in Al Khor, dat met zijn architectuur herinnert aan een bedoeïenentent, de tenten die traditioneel door de nomadische bevolking van Qatar en de Golfregio werden gebruikt.