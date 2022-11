NBA. Utah wint topper in Portland en komt aan de leiding in het Westen

Utah Jazz heeft zaterdag de leiding in de Western Conference van de NBA genomen door met 113-118 te gaan winnen bij de Portland Blazers. Die zakten van de eerste naar de derde plaats in de conference.

Na het eerste kwart stond Portland nog 23-20 voor, maar bij de rust was het 51-58 en na het derde kwart 79-87. In het slotkwart fietste Portland de kloof dicht en kwam het heel even op voorsprong (106-105 met nog tweeënhalve minuut op de klok), maar in money time trok Utah opnieuw het laken naar zich toe. Dat was vooral te danken aan Malik Beasley, met 29 punten, Jordan Clarkson, met 28 punten, waarvan 15 in het slotkwart, en Lauri Markkanen, goed voor 23 punten en 10 rebounds. Met 23 punten, 8 rebounds en 7 assists was Anfernee Simons de uitblinker in het verliezende kamp.

Embiid verliest nipt met Sixers

Phildelphia moest het al stellen zonder superster James Harden (voetblessure) en zag vrijdag in de match tegen Milwaukee (110-102) ook nog eens Tyrese Maxey uitvallen. Een scan bracht een breuk in de linkervoet aan het licht, wellicht is hij een viertal weken buiten strijd. Zonder die twee sterkhouders leden de 76ers zaterdag een nipte 109-112 nederlaag tegen Minnesota. Met 32 punten deed Joel Embiid er alles aan om de nederlaag te voorkomen. Anthony Edwards besliste de partij met twee vrijworpen in de slotseconden, goed voor zijn 24e en 25e punt.

Ook in de wedstrijd tussen Indiana en Orlando bleef het spannend tot het einde (114-113), net als in die tussen Atlanta en Toronto. Atlanta won na een verlenging met 124-122. De LA Clippers wonnen wel ruim. San Antonio werd met 119-97 opzijgezet.