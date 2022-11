Vijf jongeren kunnen de Rode Duivels wat opfrissen, wat meer dynamiek geven

De nederlaag tegen Egypte van vrijdag moet in het juiste perspectief worden geplaatst. Net voor een WK met angst op blessures tegen een tegenstander die zo goed als een thuiswedstrijd speelde. Maar het is al wel de vijfde nederlaag sinds het EK van vorig jaar. Dat zijn er in iets meer dan een jaar evenveel als in de vijf jaar voordien onder Roberto Martinez. De Rode Duivels hebben hier en daar wat verfrissing nodig. Dit is geen oproep om al die jonge twintigers in één keer voor de leeuwen te gooien maar wel meer speelkansen te bieden.