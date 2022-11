Eerste duel in het veld bekend: Wout van Aert en Mathieu van der Poel op 4 december allebei aan de start in Antwerpen

Nadat Wout van Aert vorige donderdag zijn programma bekendmaakte, is het komende week aan Mathieu van der Poel om zijn kalender in het veld vrij te geven. Volgens onze informatie herbegint de viervoudig wereldkampioen volgende week zondag in de WB-manche in het Nederlandse Hulst. Een week later staat ook de WB-manche in Antwerpen al zeker op het programma van de Nederlander van Alpecin-Deceuninck.