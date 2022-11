‘Rijkste vrouw van Afrika door Interpol gezocht’

De rijke dochter van de man die het delfstofrijke Angola 38 jaar regeerde, Isabel dos Santos, wordt volgens het Portugese persbureau LUSA door Interpol gezocht wegens onder meer fraude en verduistering. De 49-jarige vrouw geldt als de rijkste vrouw van Afrika en is de dochter van de in juli overleden ex-president José Eduardo dos Santos.

Angola beschuldigt haar al jaren van het wegsluizen van geld van de staat. Ze zou als presidentsdochter miljarden dollars hebben weggeloodst naar eigen rekeningen of bedrijven. Isabel dos Santos is tijdens het bewind van haar vader in allerlei zaken gegaan, onder meer in olie, diamant, telecommunicatie en het bankwezen.

Er lopen al jaren zaken tegen haar waarbij wordt aangevoerd dat ze geld van de staat naar eigen ondernemingen overhevelde. Eerder dit jaar was ze nog bij een rechtszaak in Amsterdam waar Angola het eigendom betwist van het vermogen in een Nederlandse vennootschap van haar. Dos Santos zou veel omstreden transacties via onder meer een Nederlands trustkantoor hebben gedaan.

Dos Santos verweert zich door te zeggen dat ze het slachtoffer is van politieke wraakacties sinds het aftreden van haar vader in 2017. Ze zegt een succesvolle zakenvrouw te zijn die niets verkeerd heeft gedaan. Volgens justitie in Angola moet ze worden opgespoord en uitgeleverd wegens verduistering, fraude, valsheid in geschrifte, lidmaatschap van een criminele organisatie, nepotisme en het witwassen van zwart geld. Ze riskeert in Angola twaalf jaar gevangenisstraf aldus LUSA.

Ze heeft meerdere paspoorten en zou zich ophouden in Dubai, maar ook vaak Portugal en Engeland aandoen. Daarom heeft Angola Interpol ingeschakeld. Angola heeft geen uitleveringsgedrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai toe behoort.