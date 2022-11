Afbraak brug over E40 vlot verlopen: snelweg sneller dan gepland weer open

De afbraak van de brug over de E40 ter hoogte van de Merestraat in Mere is afgelopen nacht vlotter verlopen dan gepland. De snelweg blijft daardoor minder lang afgesloten dan aanvankelijk gepland. Richting Brussel ging de rijweg rond half 10 zondagochtend weer open, verkeer richting Gent zal rond 11 uur weer door kunnen.

Voor de afbraakwerken werd de E40 zaterdagavond vanaf 21 uur afgesloten. “We zullen tot ongeveer vijf uur ’s ochtends bezig zijn met de werken, nadien moet alles nog worden opgeruimd en tegen 12 uur ’s middags kan de snelweg weer open”, zei Jef Schoenmakers, communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen bij aanvang van de werken.

Nadat de autosnelweg voorzien was van een laag zand om het wegdek te beschermen beukten vier graafmachines met drilboren gedurende ongeveer 45 minuten in op de brug, tot ze uiteindelijk neerkwam. “Dat ging vlotter dan voorzien”, zei Schoenmakers. Richting Brussel was de snelweg al rond 9.30 uur weer open. “De andere rijrichting volgt rond 11 uur.”

(Lees verder onder de foto’s)

© Chris Bosseloo

Omdat de E40 tussen Aalst en Erpe-Mere afgesloten was voor alle verkeer, moesten automobilisten omrijden. Ondanks het late uur veroorzaakte dat toch enige verkeersoverlast in de buurt. Agenten regelden het verkeer aan de op- en afritten en bij drukke kruispunten in de buurt. (lees verder onder de foto)

© Chris Bosseloo

De werken zijn nodig om verouderde bruggen te vernieuwen. Tijdens het weekend van vrijdag 25 tot maandag 28 november wordt de snelweg een tweede keer afgesloten in de rijrichting van Brussel. Dan wordt een deel van de brug over de spoorlijn L50A Gent-Brussel gesloopt. Vanaf vrijdagavond 25 november 22 uur tot maandagochtend 5 uur gaat daarvoor de snelweg richting Brussel dicht vanaf Merelbeke. Het verkeer wordt via de R4 en E17 omgeleid. De opritten in Wetteren en Erpe-Mere richting Brussel worden volgend weekend ook afgesloten. Het verkeer richting Gent zal dan geen hinder ondervinden.

Treinen op de rechtstreekse spoorlijn L50A worden tijdens de werken in beide rijrichtingen omgeleid via Aalst.