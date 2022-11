Vier op een rij voor Okapi Aalst

Okapi Aalst realiseerde een vierde zege op een rij en nestelt zich meteen bovenaan het klassement in de BetFirst BNXT League. De Ajuinen van coach Thomas Crab namen in het Forum de maat van Bergen. Leuven Bears was voor de tweede opeenvolgende keer aan het feest. In de Sportoase zegevierden de Bears tegen Luik, tellen een 3 op 6 en nestelen zich in de middenmoot.

Bergen dropte bommen maar Okapi Aalst reageerde onmiddellijk. Beide teams stonden dan ook afwisselend aan de leiding en de Henegouwers hadden na het eerste schuifje een 23-24 beet. Ivan Maras plukte rebounds en via Dorian Marchant gint het naar een 50-45 Aalsterse bonus halfweg. Na de rust bouwde de thuisploeg die voorsprong stelselmatig verder uit. Met drie bommen op rij ging het via Jordan Walker naar 66-51. Aalst verdedigde scherp, zette maar liefst negen collectieve blockshots en had na drie kwarts dan ook een verdiende 76-66 bonus op zak. Bij Bergen waren Charles Moore en Keith Braxton offensief op de afspraak. Bij Okapi Aalst tekende Ivan Maras voor een mooie double-double en was goed voor 22 punten en 12 rebounds. Tweede opeenvolgende zege voor Leuven Bears Leuven Bears startte nerveus aan de wedstrijd en Luik profiteerde naar een 3-7 bonusje. Twee steals en een driepunter van de goed ingevallen Tiago Nunes brachten de Bears een eerste keer aan de leiding (11-9). Nick McGlynn scoorde voor de Bears en na een 18-19 tussenstand ging het via ook Kevaughn Allen halfweg naar een 45-35 bonus voor het team van coach Eddy Casteels. Skipper-Brown verliet na een discussie met coach Casteels wel de Leuvense bank en trok richting kleedkamer. In het derde kwart milderde Luik tevens met bommen naar een 62-57 tussenstand. De spanning was maar even terug, vermits Leuven Bears in het slotkwart opnieuw het initiatief had en na een 28-19 uiteindelijk nog met 92-76 zegevierde. Kevaugh Allen werd met 25 punten topschutter en de met een comeback uitpakkende Joshua Heat tekende voor 8 punten, 5 rebounds en 10 assists.

Joshua Heath maakte een succesvolle comeback bij Leuven Bears. — © Vel

Okapi Aalst-Bergen 88-71

Kwarts: 23-24, 27-21, 26-21, 12-5

Okapi Aalst: Temmerman 1, Schauvlieger 6, Joeri Vermoesen, Joren Vermoesen, Marchant 9, Popovic 18, Walker 20, Maras 22, Ledegen 12

Bergen: Moore 18, Neri 6, Harris 11, Mintogo 7, Mortant 2, Braxton 16, Gavrilovic 9, Zubac, Vrabac 2

Leuven Bears-Luik 92-76

Kwarts: 18-19, 27-16, 19-12, 28-19

Leuven: Heath 8, Allen 25, McMurray 19, Fukerson 9, Tiago Nunes 10, Bucumi 3, McGlynn 16, Skipper-Brown 0, Stilmant 2.

Luik: Potier 5, Bogaerts 10, Depuydt 15, Bruwier 0, Fifolt 23, Noterman 6, Dragan 6, Van Den Eynde 11