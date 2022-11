Executie huurmoordenaar mislukt, geen ader te vinden voor dodelijke prik

Voor de derde keer is in de staat Alabama een executie met een dodelijke injectie mislukt. Gevangenispersoneel prikte een uur lang vergeefs met naalden in de arm van terdoodveroordeelde Kenneth Eugene Smith op zoek naar een ader om een infuus in aan te kunnen leggen. Een dergelijke executie mag niet langer duren en werd daarom afgebroken, schrijven diverse Amerikaanse media.

Slechts twee maanden geleden ging het ook mis toen gevangenispersoneel er twintig minuten lang niet in slaagde een infuus aan te leggen bij de hevig bloedende Alan Miller. De terdoodveroordeelde liep verwondingen op en zou nu aan PTSD lijden. In juli onderging Joe James Jr. een drie uur lange marteling alvorens hij alsnog bezweek in de langste executie in de Amerikaanse geschiedenis. Ook hier was sprake van een mislukte injectie.

Kenneth Smith zal op een later tijdstip alsnog ter dood worden gebracht. Smith was een van de drie mannen die in 1988 voor een luttele duizend dollar de opdracht aannam om Elizabeth Dorlene Sennett om te brengen. De opdracht kwam van haar echtgenoot, de lokale pastoor die zwaar in de schulden zat en het verzekeringsgeld wilde opstrijken. Toen de mannen waren gepakt en het onderzoek naar pastoor Charles Sennett leidde, pleegde de man zelfmoord.

Smiths mededaders van destijds zijn al overleden. John Forrest Parker werd in 2010 al geëxecuteerd, Billy Gray Williams zat een levenslange straf uit en stierf in 2020 in de gevangenis.