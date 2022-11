Eerste veldtraining in Qatar voor Rode Duivels: Leandro Trossard traint weer mee, Thomas Meunier afwezig

Romelu Lukaku (hamstring) trainde individueel binnen, net als Thomas Meunier. Die laatste revalideerde de afgelopen weken van een jukbeenbreuk, maar het is nog niet duidelijk of zijn afwezigheid daarmee te maken had of verontrustend is.

Positiever nieuws was er van Leandro Trossard die na een lichte blessure weer voluit ging. Ook Koen Casteels (ziekjes) en Thorgan Hazard (lichte hinder) trainden weer mee met de groep. De kuitblessure van Jan Vertonghen lijkt definitief verleden tijd. De Anderlecht-verdediger speelde al even mee tegen Egypte en kende geen terugval. Hij ging weer voluit en lijkt klaar om eventueel te starten tegen Canada woensdag.

Nog opvallend: ook yoga-coach Vinay Menon tekende present. De Indiër keek vooral toe. Na een kwartier moesten alle media het trainingscomplex verlaten.Er waren ook een aantal buitenlandse journalisten en camera-ploegen, maar omdat de Belgen best ver van Doha resideren bleef de buitenlandse belangstelling nog beperkt.