VROUWENVOETBAL. OVERZICHT. Kadijk wint topper, match Bilzen B-Wiemismeer stopgezet

STVV A behaalde een belangrijke zege in tweede nationale. In de provinciale reeksen leed DV Bilzen (1prov.) zijn eerste nederlaag, blijft Bilzen Youth winnen in 2A en won Kadijk de topper tegen Elen in 2B. Janna Van Hove boog een 1-0-achterstand om in 1-2-winst met twee goals in twee minuten. De match Bilzen B-Wiemismeer werd stopgezet. Lees hier alle verslagen van het vrouwenvoetbal in de Limburgse reeksen van dit weekend.