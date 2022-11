Aaron Carter was “gebroken” door cyberpesten, zegt manager

Volgens de manager van Aaron Carter (34) was de Amerikaanse zanger “gebroken” door de vele hatelijke berichten over hem op sociale media. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Amerikaanse tabloid Page Six.

“Het was een nachtmerrie”, zei manager Taylor Helgeson in het interview. “Het was non-stop. Het was zo meedogenloos en ja, het deed hem de das om.”

Aaron Carter overleed vorige week op 34-jarige leeftijd. Hij werd dood teruggevonden in zijn badkamer thuis in Lancaster, Californië. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Volgens de man was het cyberpesten niet de rechtstreekse oorzaak van het overlijden van de zanger, maar droeg het er wel aan bij. “Ik zag hoe dat hem een lange periode afbrak. Hij koos nooit voor het leven. Ik denk niet dat hij dezelfde middelen kreeg als velen van ons om door het leven te navigeren op een manier die ruimte laat voor een duurzaam, goed leven.”

Maar het pesten gebeurde ook niet enkel online. Ook tijdens liveshows werd de man lastiggevallen. Daar was hij erg door aangedaan. Na zo’n show keek hij op Twitter en zag hij opnieuw de vele hatelijke berichten. “Hij keek eraan en dat deed hem veel pijn.”

Zijn manager stelde voor om zijn sociale media over te nemen, maar Carter wou zijn ‘haters’ een reactie geven. “Hij had vaak het gevoel dat hij zichzelf moest bewijzen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be