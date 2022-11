VN-klimaattop eindigt met slotakkoord: geen afscheid van fossiele brandstoffen, wel fonds voor verlies en schade

Na een nachtelijke onderhandelingsmarathon hebben de deelnemers aan de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zondagochtend, met anderhalve dag vertraging, een slotverklaring aangenomen. Daarin roepen ze op tot een “snelle” vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en bevestigen ze opnieuw de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Van een vooruitgang inzake een afscheid van fossiele brandstoffen is echter geen sprake.

Verschillende landen, waaronder India, gesteund door de Europese Unie, hadden er de afgelopen dagen in Sharm el-Sheikh voor gepleit dat er op de COP27 zou worden besloten tot een geleidelijke uitstap uit alle fossiele brandstoffen. De slottekst neemt echter gewoon de reeds in Glasgow aangenomen formulering over, tot groot ongenoegen van de op dit vlak meest vooruitstrevende landen.

Kort voor het einde van de bijeenkomst werd wel nog een akkoord gevonden over een fonds voor verlies en schade voor de bijzonder kwetsbare landen. Het gaat meer bepaald om financiering door de rijke landen voor de reeds geleden klimaatschade in arme landen. Landen die nu al de effecten van de opwarming van de aarde voelen, zoals Pakistan toen het afgelopen jaar overstroomde, wilden al langer zo’n fonds. Hoeveel geld het fonds gaat kosten, wie precies mee moet betalen en welke landen mogelijk geld ontvangen is allemaal nog onduidelijk. Dat wordt in het komende jaar besproken.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zondag al teleurgesteld gereageerd op het gebrek aan ambitie van de COP27. “We moeten de uitstoot (van broeikasgassen) nu drastisch verminderen - en dat is een kwestie waarop deze COP geen antwoord heeft geboden”, zei hij na afloop van de klimaattop.

“Gemiste afspraak voor exit fossiele brandstoffen

Voor Greenpeace heeft de net afgelopen klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh een “stap vooruitgezet gezet voor klimaatrechtvaardigheid”. Maar de COP27-top “mist de afspraak voor de exit uit fossiele brandstoffen”, betreurt de milieuorganisatie zondagochtend in een persbericht. De slottekst pakt de oorzaak van de klimaatcrisis niet aan, zo luidt de kritiek.

“Dit is de start van een nieuw tijdperk voor klimaatrechtvaardigheid”, dixit Yeb Sano, hoofd van de internationale Greenpeace-delegatie in Sharm-el-Sheik. “Regeringen hebben hier de basis gelegd voor een nieuw, langverwacht fonds dat cruciale steun biedt aan kwetsbare landen en gemeenschappen die lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis. We moeten er nu voor zorgen dat de landen en bedrijven die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, de grootste bijdrage leveren.”

Maar voor Greenpeace is de uitfasering van kool, gas en olie van groot belang om de Parijs-doelstelling, de opwarming beperken tot anderhalve graad, te behalen. “De oliestaten en een klein leger van 600 fossiele brandstoflobbyisten hebben hier verhinderd dat de slottekst het einde van fossiele brandstoffen inluidt”, dixit Yeb Sano.

“Dit is absurd. Als we niet snel afstappen van fossiele brandstoffen, zullen we de kritieke drempel van 1,5 graad overschrijden en zal geen enkel bedrag hoog genoeg zijn om de kosten voor verlies en schade te compenseren. Zo eenvoudig is het. Als je badkuip overloopt, draai je de kraan dicht, je wacht niet rustig af om daarna een grotere dweil te gaan kopen.”

In België blijft het klimaatbeleid volgens Greenpeace al jaren geblokkeerd door Vlaanderen. Een gebrek aan ambitie en solidariteit, luidt het verdict. Daarbij moet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het ontgelden. Vlaanderen lag volgens Greenpeace dwars over het fonds voor klimaatschade en verlies.

“Door thuis te blijven van deze klimaattop, was het voor Zuhal Demir uiteraard makkelijk om de stemmen uit de meest kwetsbare landen te negeren. Zij vroegen hier een eerlijke en duurzame compensatie voor de schade die zij lijden door de klimaatcrisis, een crisis waar ze zelf niet de schuldigen van zijn”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace België in het persbericht. “Deze Vlaamse regering zou zich kapot moeten schamen dat Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid als rijke vervuiler niet opneemt en moeilijk doet over broodnodige wereldwijde solidariteit”, klinkt de kritiek.