Nu ook Argentinië in de problemen? Lionel Messi mist opnieuw groepstraining

Sinds zaterdagavond is bekend dat Gouden Bal Karim Benzema niet aanwezig zal zijn op het WK voetbal. Maar na Frankrijk zit nu ook een andere topfavoriet voor eindwinst met de handen in het haar. Vedette Lionel Messi trainde gisteren voor de tweede keer namelijk niet mee met de groep.

De laatste dagen heerst er wat paniek in de Argentijnse gelederen. Lionel Messi trainde namelijk al voor de tweede dag op rij niet mee met de groep. Zaterdag trainde Messi indoor in Doha, zondag trok hij wel het veld op om individueel te trainen, zonder bal weliswaar.

Voorlopig is het nog niet duidelijk welk fysiek probleem Messi parten speelt en hoe ernstig het is. Vermoedelijk komt er later op zondag meer informatie naar buiten of de Argentijn al dan niet fit geraakt. Komende donderdag opent Argentinië haar WK tegen Saoedi-Arabië.