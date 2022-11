Rode Duivels zullen tegelijk moeten wennen aan Qatarese hitte en het frigo-gevoel in de stadions: “Dankzij de airco zal het wel als een Europese match aanvoelen, zeker?”

Het WK wordt in de winter gespeeld, maar soms kan de hitte in Qatar nog slopend zijn. De Rode Duivels moeten even acclimatiseren want door de felle zon stijgt het kwik overdag soms richting 33 graden en meer, terwijl het ’s nachts zelden afkoelt onder de 24 graden. De WK-stadions zijn wel voorzien van enorme airconditioning, maar dan is het verschil met de buitentemperatuur soms groot. “We passen ons wel aan, hoor.”

Wij hebben in onze koffer een drietal truien mee naar Qatar. In het begin van onze WK-trip werd daar eerst wat lacherig over gedaan, want in Doha was het vrijdag om 23.30 uur ’s avonds bijvoorbeeld nog 28 graden. Je zweet je hier soms te pletter, maar de collega’s zijn gestopt met lachen. Op vele plaatsen - in de mediacenters of in hotellobby’s - draait de airco zo hard dat je gerust een truitje kan gebruiken.

Koeler in Koeweit

De Rode Duivels en de meeste andere WK-teams moeten eveneens wennen aan de warme omstandigheden in Qatar. Roberto Martinez en zijn troepen begonnen hun WK-voorbereiding wel in Koeweit met een match tegen Egypte, maar in de Golfstaat was het beduidend koeler dan hier. Daar was het ’s avonds minder dan 20 graden en regende het zelfs eens. “Het is in Qatar warmer dan in Koeweit, maar daar was de vochtigheid groter”, aldus Hans Vanaken. “We passen ons wel aan aan de omstandigheden hier.”

De Belgen hebben daarbij nog een klein voordeeltje van hun afgelegen hotel aan de andere kant van het woestijnland. Aan de Perzische Golf steekt er af en toe nog een deugddoend zeebriesje op die het allemaal wat dragelijker maakt. Te meer als de zon al vanaf 16.30 uur begint onder te gaan. Al worden alle WK-wedstrijden natuurlijk wel in Doha betwist, waar de hitte de teams veel feller overvalt. Onze eerste tegenstander Canada trainde zaterdag bijvoorbeeld in de blakende zon. “Wij Canadezen voetbalden al heel lang niet meer in zulke omstandigheden”, stelde hun bondscoach John Herdman. “De hitte hier kan je bij de keel grijpen, maar in plaats van over te klagen, proberen we er maar van te genieten.”

Dr. Cool

De Canadese teammanager met lange baard en zware basketschoenen zag evenwel zijn peren. Nochtans moeten The Canucks er al iets meer aan gewoon zijn dan de Belgen, want zij betwistten hun vriendschappelijke match tegen Japan (1-2 winst) in Dubai dat gelijkaardige weersomstandigheden kent als Qatar. “Wel het was daar warm, maar tijdens de match draaide de airco in het stadion, hé”, grijnsde speler Samuel Piette. “Die stond op zo’n 22 graden. Sommige toeschouwers vonden het naar verluidt te koud.” (lacht)

Het chique Al Makthoum Stadium in Dubai is inderdaad voorzien van airconditioning, net zoals alle WK-stadions in Qatar. De Saoedische professor Saud Abdulaziz Abdul Ghani - bijgenaamd Doctor Cool - werkte 13 jaar lang aan een systeem met blazers om in zeven van de acht Qatarese WK-stadions tijdens wedstrijden een eigen ecosysteem te creëren van zo’n 21 graden. De warme lucht in zo’n voetbaltempel wordt dan in een een koelingsysteem gezogen waar het met water van zo’n 7 graden celsius afgekoeld om dan weer in het stadion te worden geblazen. “”Zelf heb ik nog nooit in zo’n gekoeld stadion gevoetbald”, vervolgde Vanaken. “Maar Toby Alderweireld die in de Qatarese competitie voetbalde zegt dat het uitstekend werkt. Dankzij de airconditioning kun je die wedstrijden afwerken in Europese omstandigheden.”

Frigo-gevoel

De Duivels hebben nog het voordeel dat hun eerste WK-wedstrijd woensdag tegen Canada gepland staat om 22 uur ’s avonds Qatarese tijd, maar de partij tegen Marokko zondag is om 16 uur ’s middags. Het wordt wennen, ook aan de omschakeling tussen de erg warme buitentemperaturen en de afgekoelde airco-stadions. Daardoor riskeer je zelfs een frigo-gevoel te krijgen. U weet wel: zo’n gevoel dat je krijgt als je plots in volle zomer plots je koelkast opentrekt. In de mediacenters is dat alvast het geval. “Wat mij betreft mag de airco in de stadions volle bak draaien”, besloot Canadees bondscoach John Herdman lachend. “Wat Canada betreft: hoe kouder, hoe beter. Het mag van mij zelfs dertig graden onder nul zijn.”

Zo’n vaart zal het niet lopen, maar de tv-commentatoren in de gekoelde airco-stadions krijgen toch het advies een truitje mee te nemen. Voor de zekerheid.