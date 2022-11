Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik trekken als leiders de vijfde nacht Zesdaagse van Gent in

Op één ronde volgen de oud-leiders Lindsay De Vylder/Robbe Ghys, met 265 punten achter hun naam. Op twee ronden staan Iljo Keisse en Jasper De Buyst met 139 punten. Het Belgisch-Duitse duo Jules Hesters/Tim Torn Teutenberg heeft al drie ronden goed te maken en sprokkelde 188 punten. De rest van het deelnemersveld volgt op zes of meerdere ronden.

De Deen Matias Malmberg was de sterkste in de eerste puntenkoers. Hij hield onder anderen de Nederlander Philip Heijnen en de Duitser Tim Torn Teutenberg achter zich. De tweede puntenkoers was dan weer weggelegd voor Tuur Dens. Hij haalde het voor de Nederlander Vincent Hoppezak en Jules Hesters. De ploegafvalling werd een duel tussen Fabio Van den Bossche/Yoeri Havik en Ethan Hayter/Fred Wright. Na een millimetersprint bleken de Britten net iets sneller dan het Belgisch-Nederlandse koppel.

Tijdens de tijdrit-baanronde konden Jan Willem van Schip en Tuur Dens bij een slechte aflossing maar net een valpartij vermijden. Het nevennummer ging naar Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Het laatstgenoemde duo begon tevens als leider aan de eerste ploegkoers van de avond. In dezelfde ronde volgden Fabio Van Den Bossche/Yoeri Havik. Vooral in het laatste kwartier van dat nummer ontplofte de koers. Van Den Bossche/Havik pakten uit met een doublet, maar ook de andere koppels in strijd voor de eindzege mengden zich in het gebeuren. Uiteindelijk was het Havik die de klus klaarde en deze spetterende ploegkoers op zijn naam schreef met Van den Bossche.