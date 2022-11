Telenet Giants Antwerp demonstreert tegen Brussels

Telenet Giants Antwerp kende geen problemen met Brussels en realiseerde in een sfeervolle Lotto Arena een overtuigende en vooral afgetekende zege tegen het team uit de hoofdstad. Voor de Sinjoren de tweede overwinning, na vijf matchen, in de BetFirst BNXT League. Brussels blijft met 1 op 7 op de rode lantaarn bengelen. Het nieuwe Amerikaanse duo Desonta Bradford (11 punten, 9 assists) en Spencer Butterfield (14 punten, 6 rebounds) kende een sterk debuut in het Antwerpse shirt. De 19-jarige Thijs De Ridder was met een double-double (25 punten, 12 rebound) de uitblinker. “Het is leuk om weer wedstrijden te spelen,” knipoogde Spencer Butterfield.

Jean-Marc Mwema effende met vijf punten op een rij meteen de weg voor Telenet Giants Antwerp. Hij kreeg steun van Spencer Butterfield. De nieuwe Amerikaan van de Giants gaf meteen zijn visitekaartje en dropte twee bommen op een rij. Van 8-0 ging het dan ook naar ene 15-4 Antwerpse bonus. Brussels, dat met Joel Ekamba, Rytis Piperas en Domagoj Proleta een trio geblesseerde spelers miste, reageerde via Ferdinand Zylka en William Gutenius naar een 24-16 achterstand na het eerste kwart. In de tweede periode was Telenet Giants Antwerp opnieuw dominant. Spencer Butterfield bleef scoren, kreeg steun van de weer robuuste Thijs De Ridder en Desonta Bradford en van 31-18 ging het voor een dartel Telenet Giants Antwerp dan ook naar een 38-23 en 44-23 bonus.

Met gevarieerd basketbal trokken de Sinjoren de kleedkamer in met een 48-28 voorsprong. In het derde kwart herstelde Telenet Giants Antwerp ook het evenwicht in de rebound, bleef scherp verdedigen en liep collectief en met snedig basketbal verder weg. Van een 53-28 tussenstand ging het naar 66-41. Brussels kon enkel wat tegenprikken. De Amerikaanse center Royce Hamm kwam in het slotkwart ook tot scoren en coach Iveca Skelin roteerde met alle spelers. Telenet Giants Antwerp eindigde de partij met vijf Belgen op het parket. Quinten Smout dropte bommen, Thijs De Ridder was alomtegenwoordig en van 78-47 ging het met swingend basketbal en in een feestende Lotto Arena dan ook naar een 89-55 Antwerpse overwinning.

Telenet Giants Antwerp-Brussels 89-58

Kwarts: 24-16, 24-12, 18-13, 23-14

Telenet Giants Antwerp: Smout 9, Meeusen 0, Hamm 4, Van Cleemput 0, D’Espallier 5, De Ridder 25, Butterfield 14, Bradford 11, Rogiers 5, Mwema 9, Upshaw 7

Brussels: Llorente 8, Deroover 2, Guterius 13, Zylka 14, Vangindertael 0, Hazard 7, Tshienda -Baloji 0, Tshibangu 2, Tumba 9