Estlander Martin Laas buiten bij Bora-hansgrohe maar… binnen bij Astana-Qazaqstan

Martin Laas kreeg bij Bora-hansgrohe geen contractverlenging na drie jaar bij de WorldTourploeg van Ralph Denk te hebben gereden. En toch is de 29-jarige Estlander een bofkont. Laas werd binnengehaald door Astana-Qazaqstan en blijft dus in de World Tour. Daarmee heeft de ploeg van manager Alexandre Vinokourov nog maar 23 renners onder contract liggen waarvan bekend is dat ze daar gaan rijden. Een WorldTourploeg mag voor 2023 maximaal 30 profs onder contract hebben.