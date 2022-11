Gerben Kuypers scoort drie op drie in de Coupe de France cyclocross

Gerben Kuypers heeft iets met de Coupe de France. De 22-jarige veldrijder scoorde een pure hattrick in Camors nadat hij eerder de twee manches in Nommay won. De 22-jarige West-Vlaming hield in deze C2-wedstrijd de Zwitsers Timon Rüegg en Loris Rouiller achter zich. Deze veldrijder van Proximus-Alphamotors-Doltcini aardt dus zeer goed in de Franse crossen. Kuypers was overigens ook de enige Belg in een veldrit waarin er 134 vertrekkers waren.