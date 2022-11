Canadese inlichtingendienst onderzoekt doodsbedreigingen vanuit Iran

De doodsbedreigingen zouden als doel hebben om de geviseerde mensen het zwijgen op te leggen. “De bedoeling is ervoor zorgen dat zij zich publiek niet uitspreken tegen Iran”, klinkt het. Meerdere mensen zouden belaagd, geïntimideerd en bedreigd worden.

Het is niet de eerste keer dat er bezorgdheid is over Iran. Vanuit het Verenigd Koninkrijk kwam woensdag al het bericht dat er in het VK minstens tien pogingen geweest zijn om Britten, die in Teheran als gevaarlijk beschouwd worden, te ontvoeren of te doden.

Dat ook Canadezen geviseerd worden, kan ermee te maken hebben dat het land een reeks sancties heeft ingevoerd tegen Iran naar aanleiding van inbreuken tegen de mensenrechten.