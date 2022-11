‘Extreme makeover Vlaanderen’ geeft leden van groot Halens gezin elk een eigen kamer: “Het is keimooi”

De vonken sloegen meteen over toen Steven en Sofie elkaar enkele jaren geleden leerden kennen. Ze hadden elk een relatie achter de rug en toen Sofie bij Steven introk waren ze plots met zeven. Het huis was niet voorzien op zo’n groot gezin, waardoor de kinderen noodgedwongen op één kamer moesten slapen. James Cooke besloot de woning voor hen aan te pakken in Extreme makeover Vlaanderen en hield rekening met die ene wens dat iedereen deelde: een eigen kamer. Voor dochter Alexia deed het team er nog een schepje bovenop met een heuse #LikeMe-kamer. “Het is keimooi”, aldus het dolgelukkige meisje die nog een leuke boodschap kreeg van “een aantal vrienden”.