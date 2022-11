Lanaken

Maandag 21 november starten de afbraakwerken van de vroegere Delhaize in hartje Lanaken. De site in het gebied tussen de Stationsstraat, het Schumanplein en het Europaplein krijgt weldra een complete make-over. wordt binnenkort opgewaardeerd. In de plaats ervan komt een multifunctioneel complex met een ondergrondse parkeergarage, vier handelsruimten en 25 wooneenheden.