Zeeschildpad verschalkt tijgerhaai voor ogen van duikers

Daryll Rivett (62) dook de voorbije tien jaar meer dan 650 keer en dacht dat hij al alles had gezien of meegemaakt. Maar voor de kust van Oost-Timor was hij getuige van een spannende strijd tussen een hongerige tijgerhaai en een zeeschildpad. “Het dier kon de haai keer op keer verschalken, zelf toen hij tussen de kaken zat, wist het zich te redden”, aldus de duiker. “Zoiets had ik nog nooit gezien.” De zeeschildpad kon uiteindelijk ongedeerd vluchten, maar dat veroorzaakte ongerustheid bij de duikers. “We voelden ons plots erg kwetsbaar, vlak bij een hongerige haai die net zijn eten had zien wegzwemmen.”