Milan Van Den Haute en Jasper Bertels nemen optie op de eindzege in Toekomstzesdaagse: “Tactisch perfecte ploegkoers gereden”

De Belgische duo’s hebben na de voorlaatste avond de touwtjes stevig in handen. Milan Van Den Haute en Jasper Bertels versierden half koers een winstronde en controleerden daarna de wedstrijd. Van Den Haute-J. Bertels voeren nu het algemene -en puntenklassement aan. Stan Dens en Tom Crabbe volgen op een zucht in het puntenklassement. Zondag weten we wie Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet, actief in de 81ste Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent, gaan opvolgen.

“We reden een tactisch perfecte ploegkoers”, glunderden Milan en Jasper. “Ik trap in de boter. Op het juiste moment zetten we onze aanval in en we waren redelijk snel ronde”, voegde Milan er aan toe. “Toch is de eindzege nog niet binnen. Op de slotdag zullen we opnieuw tactisch goed moeten aanpakken”, beseft Jasper dat er nog veel oppositie wacht zondag.

Stand na de vijfde dag

. Van Den Haute-J. Bertels 101 punten, op 1 ronde 2. Crabbe-Dens 100, 3. L’Eau-L. Bertels 59, 4. Senrame-Raes 48, op 2 ronden 5. Hamon-Pommelet 71, 6. Abma-Willemsen 55, 7. Laursen-Fortis 37, 8. Boos-Maschke 20, op 3 ronden 9. Galli-Pinazzi 45, 10. Codd-Wiggins 15.fdg)