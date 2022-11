Lionel Messi traint opnieuw niet met de groep bij Argentinië, Ronaldo hervat bij Portugal wel de groepstraining

Voor de tweede dag op rij nam Lionel Messi zaterdag niet deel aan de groepstraining bij Argentinië in Doha. De alarmbellen gaan intussen luid af in de Argentijnse pers, maar toch zou het slechts gaan om een voorzorgsmaatregel. Messi trainde vrijdag indoor, zaterdag was hij op het trainingsveld individueel aan de slag. Een woordvoerder van de Argentijnse voetbalbond gaf aan “geen nieuws” te hebben over de gezondheidstoestand van de aanvaller. Bij Portugal trainde Cristiano Ronaldo zaterdag een eerste keer met de groep op Qatarese bodem.

Woensdag wonnen Messi en co in een oefeninterland in Abu Dhabi nog met 0-5 van de Verenigde Arabische Emiraten. De sterspeler maakte toen de 90 minuten vol. De Argentijnen openen dinsdag hun WK met een wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Nadien volgen in groep C nog confrontaties met Mexico (26 november) en Polen (30 november).

Bij Portugal trainde Cristiano Ronaldo zaterdag een eerste keer met de groep op Qatarese bodem. Ronaldo gaf donderdag forfait voor de uitzwaaiwedstrijd van de Portugezen in Lissabon tegen Nigeria (4-0) vanwege gastritis (maagontsteking). De 37-jarige aanvaller stond de hele week in de aandacht na enkele nijdige uitspraken tegenover zijn club Manchester United in een eerder afgenomen interview. De Portugezen kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag toe in Qatar.

Portugal begint donderdag aan het WK tegen Ghana. Ronaldo en co nemen het later in groep H nog op tegen Uruguay (28 november) en Zuid-Korea (2 december).

