Over en uit voor Karim Benzema? Gouden Bal hervat groepstraining bij Les Bleus, maar comeback van korte duur door nieuwe spierblessure

Karim Benzema (34) trainde zaterdag voor het eerst mee met de groep bij de Franse nationale ploeg na een spierblessure, maar zijn comeback was van korte duur. De winnaar van de Gouden Bal 2022 moest al snel opnieuw naar de kant met een blessure. De ernst en de aard is nog niet bekend, maar de spits ondergaat zaterdagavond verdere onderzoeken om te kijken wat er precies aan de hand is. Al zou het volgens de gerenommeerde Franse krant L’Equipe opnieuw om een spierprobleem gaan. Dat zou weleens het einde van zijn toernooi kunnen betekenen. De eerste wedstrijd van Frankrijk aanstaande dinsdag tegen Australië komt sowieso te vroeg.