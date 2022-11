Vader die dochtertjes doodde, zocht dagen voordien al informatie op over hoe hij ze kon ombrengen

Was het conflict over het hoederecht daadwerkelijk de trigger voor Chris Vanhaverbeke (44) om zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5) om het leven te brengen? Speurders en gerecht stellen zich daar ernstige vragen bij. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de vader van twee een tijd voordien al een en ander online had opgezocht over hoe hij zijn meisjes om het leven kon brengen. Dat wijst erop dat de man al veel langer met zijn vreselijke plan rondliep en dat ook zorgvuldig had uitgekiend. Hij werd in beschuldiging gesteld van dubbele kindermoord wat ook wijst op voorbedachtheid.