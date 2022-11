Onze man neemt afscheid van de renner Iljo Keisse: “Het respect dat hij heeft afgedwongen, is fenomenaal”

De Gentse Zesdaagse zal na zondag nooit meer hetzelfde zijn want het moet verder zonder zijn keizer. Iljo Keisse was geen wereldcoureur, maar op zijn eigen manier ontpopte hij zich tot een van de populairste renners in het peloton. En erbuiten.

28 zesdaagsen gewonnen, waarvan zeven keer in Gent. Misschien komt daar zondag nog eentje bij, al lijkt die kans klein. Het jonge geweld eist de aandacht op en wil geen geschenken uitdelen. Terecht. De tijd dat de naam van de winnaars in Gent al op voorhand in potlood op de erelijst werd geschreven, is echt wel voorbij. Daarvoor zijn er te weinig zesdaagsen overgebleven. Maar of hij nu wint of niet: het meeste applaus zal sowieso voor Iljo Keisse zijn. De Iljooo’s zullen weer door het Kuipke galmen en tranen zullen vloeien. Op zijn 39ste neemt de Gentse publiekslieveling na een mooie, maar bewogen carrière afscheid van de actieve wielersport.

Op zijn zevende fietste hij al rond op de piste van de Blaarmeersen en als kind van het Kuipke veroverde hij de wielerwereld. Het leverde hem net geen olympische medaille op en toen kwam het keerpunt: een positieve dopingtest. Keisse vocht die aan, hij nam het middel te goeder trouw tegen een verkoudheid en de hoeveelheid was zo klein dat die niet prestatiebevorderend kon werken. Een renner die zijn onschuld uitschreeuwt: we hebben het helaas al veel meegemaakt. Om finaal vast te stellen dat hij toch boter op het hoofd heeft. Keisse stond in het begin alleen in zijn strijd, maar kreeg steeds meer het voordeel van de twijfel. Na drie jaar brommen, onterecht of niet, startte zijn tweede wielercarrière. Met de hulp van enkele privésponsors kon hij aan de slag bij Patrick Lefevere. In de schaduw van de vele vedetten mocht hij er dertien jaar lang knechten voor de toppers. Zat er meer in? Wellicht wel.

© BELGA

Door zijn zeges in de Ronde van Turkije en vooral de Giro liet hij flitsen zien waarin hij toonde dat hij het wel degelijk kan afwerken. Maar hij maakte niet de fout die andere subtoppers wel vaak maken: zichzelf overschatten. Keisse wist snel wat hij kan en vooral niet kan. Hij groeide naar een rol als wegkapitein, zelfs in klassiekers als Ronde van Vlaanderen. En hij nam vooral jonge renners op sleeptouw. Het is geen toeval dat Remco Evenepoel bij Keisse te slapen werd gelegd op diens eerste stage. De huidige wereldkampioen kan niet stoppen met zijn oudere vriend te bewieroken. Of hoe een bescheiden wegrenner een grote rol kan spelen in de ontwikkeling van een wielerkampioen. Dat is een dikke pluim voor Keisse.

Dat er donderdag op het feestevenement Merci Iljooo een pak wereldtoppers aanwezig zijn, zegt alles over het respect dat Keisse heeft afgedwongen. Filippo Ganna belde zelf om te vragen of hij mocht deelnemen. Dan ben je een hele grote. Bij Soudal-Quick Step wacht hem vanaf nu een nieuwe functie. Met zijn ervaring, tactisch inzicht en persoonlijkheid mag hij nu zijn ex-ploegmaats naar successen proberen leiden vanuit de ploegwagen. Een heel andere taak, maar ook nu zal hij het doen op zijn manier. Zonder franjes, zonder betweterij. En zonder rond de pot te draaien. Want ook dat is Keisse: doodeerlijk in zijn analyses. Vandaar ook zijn populariteit bij het wielerpubliek. Dat zondag dus een laatste keer volledig uit de bol zal gaan. Het Kuipke zal te klein zijn.