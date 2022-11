Emma Plasschaert klimt twee plaatsen naar derde stek op EK zeilen

Op de vierde dag van het open Europees kampioenschap voor de kust van het Zuid-Franse Hyères zette Emma Plasschaert (Oostende) haar progressie verder. Ze is nu al derde in de tussenstand.

Door het gebrek aan wind had er zaterdag tijdens de eerste dag in de Gold Fleet van de ILCA 6-klasse slechts één race plaats. Emma Plasschaert werd zeventiende, Dat is haar slechtste resultaat van deze week maar andere toppers deden het slechter. De vierde wedstrijddag zorgde ook voor een vierde nummer één in de tussenstand. De Canadese Sarah Douglas is de nieuwe leidster voor de Poolse Agata Barwinska en Emma Plasschaert. Zo blijft Plasschaert haar klim in de rangschikking verder zetten: van de zevende plaats na de openingsdag over de zesde stek (dag 2) en vijfde positie (dag 3) tot de derde positie na vier van de zes wedstrijddagen. Eline Verdtraelen is derde in de race van de Silver Fleet en klimt naar de zestigste plaats in de tussenstand.

Met een elfde en vijftiende plaats stijgt William De Smet in de ILCA 7-klasse naar de 23ste plaats in de Gold Group. Wannes Van Laer, 25ste en 38ste op zaterdag, is nu 33ste gerangschikt.