Grote rookpluim na ontploffing van pijpleiding in Sint-Petersburg

In het noorden van Sint-Petersburg is zaterdag een gaspijpleiding ontploft. Dat meldt de gouverneur van de oblast Leningrad Alexander Drozdenko. De vlammen schoten zo hoog de lucht in dat ze kilometers ver te zien zijn.

De ontploffing zou tussen Berngardovka en Kovalyovo hebben plaatsgevonden, zo zegt de gouverneur op Telegram, aan een van de belangrijkste Russische pijpleidingen. De explosie leverde spectaculaire beelden op. De vlammen schoten heel hoog de lucht in en waren van kilometers ver te zien.

Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen, maar de explosie deed zich ver van residentiële gebieden voor en het lijkt er dus niet op. Ook wat de oorzaak van de explosie is, is nog onduidelijk. Volgens bronnen is de pijplijn volledig automatisch en is het onmogelijk dat er zich ontploffingen voordoen zonder een externe reden.

Voordat bekendraakte dat het om een gaspijpleiding ging, verschenen berichten over een ontploft benzinestation. Die informatie bleek niet te kloppen.