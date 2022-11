Antwerpen

Zo’n 500 mensen namen zaterdag in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever afscheid van Will Ferdy, die op 8 november op 95-jarige leeftijd overleed. Op zijn vaste plaats, helemaal vooraan in de kerk, lag een witte roos. Geliefd als artiest en als voorbeeld voor de LGBTQIA+-gemeenschap krijgt hij een plekje op het ereperk van begraafplaats het Schoonselhof.