Alweer verhuizen in ‘Chateau Meiland’: Maxime (26) zet na zeven maanden miljoenenvilla op de markt

Enkele weken geleden was in de realityreeks Chateau Meiland te zien hoe Maxime een rondleiding gaf in hun kersverse woning. Het is dat pand, een halfopen bebouwing in de Nederlandse kuststad Noordwijk, dat op dit ogenblik terug te koop staat voor 1.295.000 euro. Het koppel betaalde er eerder dit jaar ongeveer 1,2 miljoen euro voor.

Hoewel de witte villa met vijf slaapkamers een zeer grote mancave in de kelder bevat, was het koppel met dochters Claire en Vivé nog meer in de ban van een woning die ze recent tegenkwamen. Het zou gaan om een villa uit de jaren 20, met een verwarmd zwembad en een tuinhuis. Het pand stond te koop voor 2,2 miljoen euro. Het laat zich raden dat het koppel voor dergelijke forse aankoop flink gesponsord is door de ouders van Maxime.

Eerder dit jaar verhuisden ook Martien en Erica naar een landhuis in de buurt van Noordwijk, omdat ze in hun villa nabij de tuinen geen privacy hadden.