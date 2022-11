Robbie Williams verdedigt optreden in Qatar: “Hypocriet als ik het niet doe”

In de loop van december geeft de Britse artiest Robbie Williams een optreden in Qatar. Dat nieuws veroorzaakte heel wat commotie, maar de zanger wil van geen wijken weten.

Optreden in die regio ligt behoorlijk gevoelig. Recent hebben artiesten als Rod Stewart en Dua Lipa beslist om geplande optredens in het land niet meer te laten doorgaan. Een behoorlijke aderlating voor Stewart, want die kreeg een miljoen euro om tijdens het WK voetbal op te treden.

“Ik heb de laatste tijd heel wat berichten gekregen van fans die mij smeken om niet naar Qatar te reizen”, zegt Robbie Williams. “Maar ze sturen dat bericht wel met Chinese technologie. Ik kan je zeggen dat ook China vaak kritiek krijgt betreffende mensenrechtensituaties. Met andere woorden, het zou dus hypocriet zijn om niet naar Qatar te gaan.”

“Natuurlijk keur ik mensenrechtenschendingen nergens goed. Maar als we mensenrechtenschendingen echt nergens goedkeuren, dan zou het de kortste tour zijn die de wereld ooit heeft gekend. Dan zou ik niet eens in mijn eigen keuken optreden.”