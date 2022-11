Sinterklaas maakt feestelijke intrede in Lanaken

Het regenweer wist de feestelijke intocht van de Sint en zijn gevolg niet te storen. Langs de route op de Stationsstraat was jong en oud dan ook goed vertegenwoordigd om de kindervriend welkom te heten. “We zijn speciaal vanuit Roermond naar hier gekomen. We maken er meteen een dagje shoppen van”, lacht Irene die met vier kapoenen geduldig wacht op de komst van Sinterklaas.

Langs de route op de Stationsstraat zorgen de hulppieten voor allerhande lekkernijen. — © Johnny geurts

Als de eerste pieten poolshoogte komen nemen, stijgt de spanning. In een gezellige drukte zorgt een muzikale drumband voor de juiste stemming als even later de Sint met een kleurrijke paraplu ter hand vanuit zijn paardenkoets de menigte enthousiast toewuift. “Dit is een groot kinderfeest. Een mooie jaarlijkse traditie die we in ere houden”, zegt burgemeester Marino Keulen, die de Sint begeleidt naar het balkon van het gemeentehuis.

Met een beetje hulp wordt de Sint uit de koets geholpen. — © Johnny Geurts

Na een kort welkomstwoord en een paniekmomentje omdat volgens de hulpknecht het groot boek bleek te zijn verdwenen, neemt de Sint even later plaats op zijn majestueuze troon te midden van het gemeenteplein. Al snel schuiven honderden kinderen aan om tot bij Sinterklaas te komen en hem daar hun verlanglijstje in het oor te fluisteren. “Ik heb een iPad gevraagt. Piet heeft het genoteerd”, giechelt de vijfjarige Nele. Voor Adam (3) en Yasin (3) volgt nog een spannend avondje. “Vanaf vanavond mogen de schoentjes worden gezet”, lacht de mama. Terwijl vanaf het podium het musicalkoor Pur Kids de mooiste sinterklaasliedjes zingt, delen de pieten al dansend strooigoed uit onder de aanwezige kinderen. (joge)

De pieten zorgen voor de juiste feestelijke sfeer. — © Johnny Geurts