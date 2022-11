Vanaken was vorig WK nog fan: “Toen stond ik te supporteren voor een groot scherm”

Jullie zijn in Qatar gearriveerd, hoe voelt dat na de nederlaag tegen Egypte?

“Nadat we geland waren, stond er nog een lange bustrip op het programma. We arriveerden dus laat in het hotel, maar hebben daardoor goed kunnen slapen. De wedstrijd vrijdag was niet makkelijk. Wij creëerden te weinig, ondanks veel balbezit. In de laatste zone toonden we te weinig rendement, maar we kunnen uit die wedstrijd veel leren voor het WK.”

Is het zelfvertrouwen gedaald nu?

“Neen, deze groep werkt al lang samen, met dezelfde coach. Spelers en trainer kennen mekaar, we weten wat we moeten doen. Dat is een belangrijk voordeel omdat de voorbereiding zo kort is.”

Maar de Belgische defensie heeft niet zo vaak samengespeeld?

“Met Jan (Vertonghen, nvdr) en Toby (Aderweireld, nvdr) is dat niet het geval. Iedereen in de groep weet trouwens wat van hen verwacht wordt. Er is genoeg kwaliteit op elke positie. We moeten vanaf de eerste wedstrijd een momentum creëren.”

Wat nemen jullie mee naar de eerste match tegen Canada?

“Kleine dingen moeten we oplossen. Zoals de manier van druk zetten, van opbouwen, dat kon beter. De communicatie was ook niet top. Maar voor hetzelfde geld spelen we woensdag de perfecte wedstrijd.”

Jij mocht starten tegen Egypte, was je aangenaam verrast?

“Ja, natuurlijk, het is altijd leuk om te starten. Ik probeer elk moment te grijpen om te tonen dat ik klaar ben. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Natuurlijk had ik de tweede helft ook graag gespeeld, maar ik was niet ontgoocheld. De coach had aangekondigd dat hij meerdere spelers aan het werk wilde zien.”

Hoe heb je vorig WK beleefd?

“Als supporter. (lacht) Toen ben ik nog op een groot scherm gaan kijken, om de Belgen aan te moedigen. Nu sta ik hier zelf en is mijn ambitie om zoveel mogelijk te spelen en ook te genieten.”

Op het EK zat je nog vaak in de tribune, is je statuut binnen de groep veranderd?

“Dat is een groot woord, maar sinds het EK heb ik wel stappen gezet en was ik enkele keren beslissend. De coach en de groep hebben dat wel opgemerkt.”

Het is nog warmer in Qatar dan in Koeweit, merk je dat?

“In Koeweit was de luchtvochtigheid ook al groot. Ik heb nog niet getraind in Qatar, dus dat is afwachten. Toby heeft toch al verteld dat je tijdens matchen in normale temperaturen speelt, zoals in Europa.”

Er is veel te doen om het WK in Qatar. Hoe kijk jij daar naar?

“Het is niet aan de spelers om daar een standpunt in te nemen. Wij voetballen en doen ons ding.”

Tot slot, komt je familie naar Qatar?

“Mijn echtgenote Lauren en mijn ouders zullen er de tweede groepswedstrijd tegen Marokko bij zijn.”