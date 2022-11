Novak Djokovic stoot door naar de finale en zo blijft op koers voor zesde eindzege in ATP Finals

Novak Djokovic (ATP 8) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van de Masters in het Italiaanse Turijn (14,75 miljoen dollar). De Serviër versloeg in de halve eindstrijd de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 9) in twee sets. Het is al de achtste finale in de ATP Finals in zijn carrière. Als Djokovic een zesde eindzege kan veroveren, wordt hij mederecordhouder naast de Zwitser Roger Federer.