Timothy Castagne ziet nog werkpunten bij de Rode Duivels: “Onze communicatie moet beter”

De Rode Duivels zijn in Qatar en de eerste die een persconferentie gaf was Timothy Castagne. De wingback van Leicester zag vrijdag tegen Egypte nog Trezeguet wegsnellen en de 2-0 scoren. Er moeten nog voor het WK lessen getrokken worden uit die nederlaag: “Als één of twee mensen niet juist staan, wordt het al moeilijk”

Na de 2-1 nederlaag in de oefenmatch Egypte is het geloof in de Rode Duivels weer een beetje meer gedaald. Wat kan België neerzetten op dit WK nu ze verloren hebben van Mohamed Salah en zijn maats. “We moeten niet te’ veel met de buitenwereld bezig zijn”, stelde Timothy Castagne. “We gaan de wedstrijd tegen Egypte nog analyseren en er moeten een aantal zaken worden bijgestuurd zodat we niet dezelfde problemen hier op het WK.”

Bij de tweede Egyptische goal kwam de flankspeler in beeld toen hij Mahmoud Trezeguet niet wist te volgen en de voormalige Anderlecht-speler scoorde. Wat liep daar allemaal fout? “Ik kijk niet naar wat anderen beter hadden moeten doen, maar vooral naar wat ik beter had kunnen doen. In een gelijkaardige fase speelde ik op buitenspel, maar dat is risicovol. Iedereen moet dan de lijn houden. In zo’n omschakelingsmoment moeten de posities beter worden ingevuld en onze communicatie moet ook beter. Als er één of twee mensen niet juist staan, wordt het al moeilijk. De coach wees ons tijdens de rust op onze fouten, maar nu hebben we de match nog niet herbekeken.”

Dat kon ook bijna niet, want de Duivels reisden afgelopen nacht van Koeweit naar Qatar en checkten dan in in hun poepchique maar afgelegen hotel op een uurtje rijden van Doha. “Het is een mooi hotel met een plaats waar we allemaal samen naar de WK-wedstrijden kunnen kijken. Het kan zeker een voordeel zijn dat we zelf niet in Doha zitten. Hier kunnen we meer van de rust genieten en is er meer tijd voor rust en recuperatie. De WK-sfeer zullen we dan wel opsnuiven tijdens de matchen. Dat we voor die wedstijden twee keer een uurtje heen en weer moeten rijden vind ik niet erg.”

© BELGA

Botsing op EK

Die eerste WK-partij volgt woensdag tegen Canada. “Ik weet best veel van Canada en we mogen hen niet onderschatten”, gaat Castagne verder. “Zij zullen heel gemotiveerd zijn en met Jonathan David en Alphonso Davies hebben ze zeer grote spelers. Ik hoop met alvast te kunnen tonen. In Italië bij Atalanta leerde ik tactisch veel bij, in Engeland bij Leicester voetbal ik nu in een competitie met een hoge intensiteit.”

Timothy Castagne klinkt wel hongerig. Op het EK vorig jaar knalde hij in de eerste partij tegen Rusland met zijn hoofd tegen een tegenstander en na nog geen half uur was zijn toernooi toen al voorbij. “Dat was enorme ontgoocheling”, besluit hij. “Toen ik ontwaakte vroeg ik direct of ik nog verder kon spelen, maar dat bleek onmogelijk. Daarom ben ik nu extra gemotiveerd. Ik heb zin om erin te vliegen.”