Timothy Castagne voelt zich klaar voor zijn eerste WK: “Ik ben op elk vlak betere speler geworden dan bij KRC Genk”

Timothy Castagne (26) staat voor zijn eerste WK. De Leicester-speler voelt zich helemaal klaar. “Ik ben op elk vlak een betere speler geworden dan bij KRC Genk. In Italië leerde ik tactisch veel bij, in Engeland ben ik veel sterker geworden in de duels”

Hoe hebben jullie de nederlaag tegen Egypte verteerd?

“Het is jammer dat we verloren natuurlijk. Maar het is beter dat dit gebeurde in de voorbereiding, dan op he WK zelf. We moeten vooral de kleine, maar belangrijke problemen oplossen nu.”

Welke problemen zijn dat vooral?

“We moeten meer praten, de communicatie was slecht tijdens de match. Het positiespel moest beter. Ook op onze rechterkant. Als een of twee spelers, of zelfs de helft van de ploeg, niet juist staat, dan krijg je problemen.”

Bij de 0-2 liep het ook mis?

“Ik ga niet kijken naar wat anderen beter hadden kunnen doen. Iets na de 0-2 was er eenzelfde fase, toen zetten we de doorgebroken speler buitenspel. Op buitenspel spelen is natuurlijk altijd een beetje een risico, alles moet perfect lopen, je moet als defensie die lijn houden.”

De bondscoach was niet tevreden, heeft hij dat ook laten horen?

“Tijdens de rust heeft hij al bijgestuurd. Na de match wilde hij ons even op adem laten komen, maar de coach zal er zeker nog op terugkomen om zijn richtlijnen duidelijk te maken.”

Jullie verblijven buiten Doha, wat vind je daarvan?

“Ik verblijf liever hier in alle rust, waar we telkens vier dagen hebben om te recupereren. De busrit naar de stad om er de match te gaan spelen, neem ik er graag bij. Hier is het rustig, de WK-sfeer proeven we wel als de wedstrijden eraan komen.”

Op het EK vorige zomer moest je geblesseerd afhaken na een stevige botsing, denk je daar nog aan terug?

“Ik weet nog dat ik meteen vroeg of ik nog verder kon spelen, maar dat lukte natuurlijk niet. Spijt heb ik niet, wat gebeurd is, is gebeurd. Ik heb nu heel veel zin om er in te vliegen, want een WK speel je niet elke dag. Mijn vorige groot toernooi heb ik niet kunnen afmaken, nu is dat wel het plan.”

Tegen Canada moet woensdag gewonnen worden.

“Als we het niet te licht opnemen, moet dat lukken.”

Tot slot, ben je een andere speler geworden sinds je vertrek bij KRC Genk in 2017?

“Ja, ik ben zelfs heel veel veranderd ten opzichte van toen. Door mijn passage in Italië heb ik op tactisch vlak veel bijgeleerd. In Engeland is de intensiteit dan weer veel hoger en ben ik sterker geworden in de duels. Door die ervaring in twee buitenlandse competities ben ik eigenlijk op elk vlak een betere speler geworden dan toen ik bij Genk vertrok.”