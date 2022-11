Op de Koolmijnlaan in Beringen is vrijdagavond rond 23.15 uur een 34-jarige fietsster uit Beringen gewond geraakt. De vrouw fietste richting Beringen toen een auto die langs straat stond geparkeerd die parking wilde verlaten. De vrouw werd aangereden en kwam ten val. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder gebracht.

maw