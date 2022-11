Man-in-vorm Laurens Sweeck snelt vlot naar de zege in Superprestige van Merksplas, wereldkampioen Tom Pidcock zevende bij comeback

Laurens Sweeck soleerde naar een overtuigende zege in de Superprestige van Merksplas. Onze landgenoot toonde nog maar eens dat hij op dit moment de man-in-vorm is en snelde naar zijn vierde zege dit seizoen. Wereldkampioen Tom Pidcock werkte in Merksplas zijn allereerste cross van het seizoen én in zijn regenboogtrui af en werd verdienstelijk zevende.

Een opvallend beeld bij de start van de Superprestige in Merksplas: Tom Pidcock die stond te blinken in zijn regenboogtrui. Hij kroonde zich op 30 januari tot wereldkampioen veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville, maar kwam sindsdien niet meer in actie in de cross. Tot zaterdag in Merksplas dus. In zijn allereerste cross van het seizoen speelde hij echter geen rol van betekenis, want het was man-in-vorm Laurens Sweeck die de cross naar zijn hand zette.

De leider in de Superprestige schoot meteen als beste uit de startblokken. Vanaf de tweede ronde was de voormalige Belgisch kampioen alleen op pad. De rest zag hem pas terug na de meet. Sweeck toonde zo nog maar eens dat hij op dit moment de beste man in het veld is en werkte een foutloze wedstrijd af.

Iserbyt, Vandeputte en Van der Haar volgden lange tijd op een tiental seconden, maar dichterbij komen lukte niet. Van der Haar toonde zich uiteindelijk best of the rest en reed naar een tweede plaats, terwijl ook wereldkampioen Pidcock ondanks een val een verdienstelijke cross reed. Hij werd uiteindelijk zevende. Iserbyt en Vanthourenhout vochten nog om de derde plaats. Het was Vanthourenhout die aan het langste eind trok en mee op het podium mocht.

Na een tweede plaats in Ruddervoorde en zeges in Niel en Merksplas blijft Sweeck de logische leider in de Superprestige, al zijn de verschillen wel klein.

Stand Superprestige

Sweeck 44 ptn

Van der Haar 41 ptn

Iserbyt 39 ptn

Vanthourenhout 37 ptn

Vandeputte 27 ptn